В Краснодаре будут судить организаторов незаконной миграции более 6 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении преступной группы

Фигурантами дела были пять человек. По версии следствия, 38-летний мужчина создал преступную группу для организации незаконной миграции иностранцев. Он привлек четырех знакомых, в том числе заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по Краснодару.

«Распределив роли между участниками, он контролировал процесс выполнения преступных действий, раздавал им денежное вознаграждение. Соучастники, в свою очередь, принимали от заказчиков незаконных услуг документы и денежные средства от иностранных граждан за оказание услуг, изготавливали различные документы и вносили в них ложные сведения, вели учет преступного дохода, создавали фиктивные фирмы и регистрировали их», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицейский, пользуясь служебным положением, вместе с организатором преступлений ставил иностранцев на миграционный учет. С августа 2016 года по май 2017 года обвиняемые организовали незаконное пребывание более 6 тыс. иностранцев на территории Российской Федерации.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено заместителем прокурора края в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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