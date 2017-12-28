Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов при задержании

Президент РФ Владимир Путин дал ФСБ указания по работе с террористами

Об этом Путин рассказал во время встречи с офицерами-участниками операции в Сирии.

«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона... Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — цитирует Путина РБК.

Как сообщали Юга.ру, в супермаркете Санкт-Петербурга вечером 27 декабря произошел взрыв. Пострадали 13 человек, 8 из них госпитализированы. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. После взрыва в Санкт-Петербурге в Сочи усилили меры безопасности.