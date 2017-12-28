В Сочи на открытии сквера устроят фестиваль шашлыка

В Сочи 4 января на торжественном открытии сквера «Бытха» состоится фестиваль шашлыка

«Принять участие в фестивале приглашены два десятка лучших сочинских шашлычников», — сообщил глава города Анатолий Пахомов на планерном совещании 28 декабря.

Мероприятие проведут в традициях рождественских народных гуляний. Всех гостей праздника бесплатно угостят медовухой.

Мэр напомнил, что это уже пятая новая зеленая зона, открытая на курорте за последнее время.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи заложат скверы молодоженов и новорожденных. Ранее на курорте появился сквер влюбленных. В октябре в Сочи в честь Всемирного фестиваля молодежи открыли новый сквер «Фестивальный», его обустроили за 264 часа.