В Сочи на открытии сквера устроят фестиваль шашлыка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи 4 января на торжественном открытии сквера «Бытха» состоится фестиваль шашлыка

«Принять участие в фестивале приглашены два десятка лучших сочинских шашлычников», — сообщил глава города Анатолий Пахомов на планерном совещании 28 декабря.

Мероприятие проведут в традициях рождественских народных гуляний. Всех гостей праздника бесплатно угостят медовухой.

Мэр напомнил, что это уже пятая новая зеленая зона, открытая на курорте за последнее время.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи заложат скверы молодоженов и новорожденных. Ранее на курорте появился сквер влюбленных. В октябре в Сочи в честь Всемирного фестиваля молодежи открыли новый сквер «Фестивальный», его обустроили за 264 часа.

Еда Парки Сочи
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