В Мостовском районе автомобиль столкнулся с локомотивом

В Мостовском районе 27 декабря произошло ДТП с участием локомотива

По данным транспортной полиции, авария произошла днем на нерегулируемом железнодорожном переезде — столкнулись легковой автомобиль и маневровый локомотив. Авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Задержки поездов пригородного и дальнего следования нет. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.