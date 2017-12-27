В Мостовском районе автомобиль столкнулся с локомотивом
В Мостовском районе 27 декабря произошло ДТП с участием локомотива
По данным транспортной полиции, авария произошла днем на нерегулируемом железнодорожном переезде — столкнулись легковой автомобиль и маневровый локомотив. Авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.
Задержки поездов пригородного и дальнего следования нет. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.
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