В Краснодаре мужчина украл в магазине красную икру и съел 11 банок за несколько часов

В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в краже 16 банок красной икры

Покупательница магазина на улице Образцова стала свидетелем преступления и рассказала о случившемся персоналу торговой точки. Сотрудники магазина сообщили в отдел полиции Прикубанского округа о краже нескольких банок красной икры.

Выяснилось, что мужчина спрятал 11 банок в свой рюкзак и ушел, не заплатив за товар. Через несколько часов злоумышленник вернулся, чтобы украсть еще пять банок икры, и сотрудники службы безопасности задержали его с поличным.

Задержанным оказался 33-летний житель Московской области, в августе он освободился из колонии, где отбывал наказание за покушение на совершение кражи. Преступник признал свою вину и рассказал, что уже съел 11 банок икры.

Полицейские установили, что в ноябре подозреваемый украл видеорегистратор из машины ВАЗ-2104 на улице Осенней, а в начале декабря похитил продукты из магазина на Целиноградской.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу, передает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.