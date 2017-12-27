В Гулькевичском районе два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Гулькевичском районе 26 декабря погибли два пассажира иномарки

Авария случилась на трассе «Кавказ» около 8:10. По предварительным данным, 50-летний водитель Kia не выдержал дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик Volvo, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Погибли два пассажира иномарки, водителя госпитализировали. Проводится проверка.