В Гулькевичском районе два человека погибли в ДТП с грузовиком

Краснодарский край

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  • © Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Гулькевичском районе 26 декабря погибли два пассажира иномарки

Авария случилась на трассе «Кавказ» около 8:10. По предварительным данным, 50-летний водитель Kia не выдержал дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик Volvo, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Погибли два пассажира иномарки, водителя госпитализировали. Проводится проверка.

Гулькевичский район ДТП
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