В Краснодаре машина насмерть сбила пешехода

В Юбилейном микрорайоне Краснодара вечером 26 декабря машина сбила человека

«Около 18:30 на улице 70 лет Октября напротив дома № 1 водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Range Rover, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

От полученных травм пешеход умер на месте.

Устанавливается личность погибшего, проводится проверка.