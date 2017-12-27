В Краснодаре машина насмерть сбила пешехода

Краснодарский край

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  • © ФОто из аккаунта instagram.com/dtpkrd

В Юбилейном микрорайоне Краснодара вечером 26 декабря машина сбила человека

«Около 18:30 на улице 70 лет Октября напротив дома № 1 водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Range Rover, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

От полученных травм пешеход умер на месте.

Устанавливается личность погибшего, проводится проверка.

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В Краснодаре машина насмерть сбила пешехода

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