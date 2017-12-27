В Россию из Абхазии из-за мраморного клопа экспортировали всего 6 тыс. тонн мандаринов

Абхазия, Вся Россия

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  • © Фото с сайта pixabay.com

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал, как мраморный клоп повлиял на экспорт мандаринов в Россию

«На 26 декабря в Россию экспортировано всего 6 тыс. тонн», — сказал Тарба.

Он добавил, что в 2018 году для борьбы с клопом выделят 10 млн рублей, сообщает RT.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал, что мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Сочи в 2,6 раза снизился ввоз мандаринов и других цитрусов из Абхазии

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В Россию из Абхазии из-за мраморного клопа экспортировали всего 6 тыс. тонн мандаринов
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