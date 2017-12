В Сочи снова пройдет гастрономический фестиваль IKRA

В Сочи с 31 января по 4 февраля пройдет международный гастрономический фестиваль IKRA. Организаторы рассказали об образовательной программе фестиваля

На фестивале выступят ключевые фигуры российского и зарубежного ресторанного бизнеса. Бизнес-программа фестиваля IKRA откроется круглым столом с участием российских рестораторов Бориса Зарькова (White Rabbit Family), Аркадия Новикова (Novikov Group), Александра Раппопорта («Рестораны Раппопорта») и Арама Мнацаканова (Probka Family). В формате отрытого диалога участники обсудят перспективы развития гастрономической индустрии в России, в том числе вопросы инноваций и инвестиций в ресторанный сектор, а также различные подходы к управлению ресторанным бизнесом.

На протяжении всего фестиваля участники круглого стола будут делиться секретами успеха на персональных лекциях. Так, Александр Раппопорт расскажет, как открыть хороший ресторан, Арам Мнацаканов поделится стратегией завоевания новых территорий, а Борис Зарьков поднимет тему лидерства и инноваций в ресторанном бизнесе.

Выступят и приглашенные участники. Так, гастрономический журналист, независимый эксперт и автор книги Where Chefs Eat Джо Уорвик будет отвечать на вопрос, что работает эффективнее: гиды, рейтинги или отзывы. Главные авторы The World's 50 Best Restaurants Уильям Дрю и Лора Прайс расскажут, как этот рейтинг меняет мировую гастрономию. Режиссер и продюсер американского сериала Chef’s Table о лучших шеф-поварах мира для Netflix Брайан МакГинн поделится опытом создания гастрономического документального кино, расскажет о препятствиях, с которыми сталкивалась команда, и порассуждает на тему развития гастрономического кино как жанра.

Образовательная программа фестиваля IKRA не ограничится бизнес-блоком. Так, международный директор гида Gаult&Millau Жустина Адамчук поднимет тему глокализации и расскажет, как гид выбирает лучшие рестораны мира с учетом местных культурных особенностей. Темой лекции исполнительного редактора гида White Guide Nordic Арго Мурелиус станет популяризация рационального потребления в мировой гастрономии. Андреа Петрини, один из основателей фестиваля Gelinaz!, расскажет, как сделать крутой гастрономический фестиваль. А один из самых популярных отечественных food-блогеров Андрей Рудьков расскажет, как лучше фотографировать еду.

Известный шеф веганско-сыроедческой кухни Мэттью Кенни устроит обед из трех блюд для 100 человек и сопроводит его лекцией на тему инноваций в современном веганстве и сыроедении. Темой беседы основателя супермаркета здоровой еды «Город-Сад» и благотворительного фонда «ОРБИ» Дарьи Лисиченко станет правильное питание и здоровый образ жизни. Автор проекта How to green Александра Новикова представит первую книгу о правильном питании и расскажет о здоровых привычках на каждый день.

В рамках образовательной программы выступят с мастер-классами российские и зарубежные шеф-повара, которые на протяжении фестиваля будут также давать ужины в четыре руки в ресторанах курорта «Роза Хутор». Георгий Троян расскажет, как готовить в русской печи без печи. Темой мастер-класса Андрея Шмакова станут субпродукты и культура этичного потребления. Вирхилио Мартинеса — корни перуанской кухни. Игорь Гришечкин расскажет о гастрономической драматургии. Эсбен Холмбё Банг — о консервировании. Гагган Ананд представит прогрессивную индийскую кухню. Темой мастер-класса Евгения Викентьева станет русская гастрономия в путешествиях.

Стоимость лекций и мастер-классов– от 2,5 тыс. рублей. Познакомиться с актуальным расписанием и приобрести билеты на фестиваль можно на официальном сайте ikrafest.com Лекции и мастер-классы фестиваля пройдут в залах «Москва» и «Барселона» отеля Radisson Blu.