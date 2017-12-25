В Краснодаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

В Краснодаре будет продлена работа городского общественного транспорта в новогоднюю ночь

Время работы городских автобусов, троллейбусов и трамваев, маршруты которых проходят возле Театральной площади, где в новогоднюю ночь состоится большое театрализованное представление, будет продлено до 01:30 1 января.

«Это сделано для удобства горожан, которые будут встречать Новый год в центральной части города, станут зрителями и участниками большого театрализованного новогоднего представления на Театральной площади или будет следовать через центр Краснодара в другие микрорайоны», — прокомментировали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

В ночь с 31 декабря на 1 января до 01:30 будут ездить автобусы №№ 3, 5, 10, 11, 14, 31, 34, 36, 39, 40, 65, 93, трамваи №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 21, троллейбус № 11. Подробное расписание можно узнать на сайте мэрии Краснодара.



