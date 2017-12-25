В Адыгее устроят дефиле Дедов Морозов
В Майкопе объявлен первый открытый городской конкурс на лучший костюм Деда Мороза
Конкурсанты продемонстрируют свои костюмы на праздничном гулянии «Здравствуй, зимушка-зима».
«Новогодним модельерам не обязательно брать за образец классический облик Деда Мороза. Организаторы приветствуют оригинальный и творческий подход. Главное — чтобы новогодний персонаж создавал сказочную атмосферу и дарил горожанам ощущение праздника», — отметили в пресс-службе мэрии города.
Своеобразное дефиле Дедов Морозов будет проходить 4 января с 15:00 на площадке в микрорайоне Черемушки. Также участникам конкурса предстоит поучаствовать в играх, спеть новогодние песенки и частушки.
Смотрите также:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.