В Адыгее устроят дефиле Дедов Морозов

В Майкопе объявлен первый открытый городской конкурс на лучший костюм Деда Мороза

Конкурсанты продемонстрируют свои костюмы на праздничном гулянии «Здравствуй, зимушка-зима». «Новогодним модельерам не обязательно брать за образец классический облик Деда Мороза. Организаторы приветствуют оригинальный и творческий подход. Главное — чтобы новогодний персонаж создавал сказочную атмосферу и дарил горожанам ощущение праздника», — отметили в пресс-службе мэрии города.