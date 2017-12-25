В Адыгее устроят дефиле Дедов Морозов

Адыгея

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  • © Фото Юга.ру

В Майкопе объявлен первый открытый городской конкурс на лучший костюм Деда Мороза

Конкурсанты продемонстрируют свои костюмы на праздничном гулянии «Здравствуй, зимушка-зима».

«Новогодним модельерам не обязательно брать за образец классический облик Деда Мороза. Организаторы приветствуют оригинальный и творческий подход. Главное — чтобы новогодний персонаж создавал сказочную атмосферу и дарил горожанам ощущение праздника», — отметили в пресс-службе мэрии города.

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Своеобразное дефиле Дедов Морозов будет проходить 4 января с 15:00 на площадке в микрорайоне Черемушки. Также участникам конкурса предстоит поучаствовать в играх, спеть новогодние песенки и частушки.

Дед Мороз Конкурсы Новый год Праздники

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