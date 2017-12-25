В Сочи почтили память жертв катастрофы самолета Ту-154
Жители Сочи 25 декабря, в годовщину крушения, почтили память жертв катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем
На набережной Адлера у причала собрались горожане. Они возложили цветы и зажгли свечи, передает пресс-служба мэрии курорта.
Также утром в храмах Сочи отслужили поминальные панихиды по 92 погибшим в катастрофе.
Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года во время планового полета в Сирию. В результате авиакатастрофы никто не выжил, всего на борту находились 92 человека.
Следственный комитет исключил версию взрыва при крушении самолета.
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