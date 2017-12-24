В микрорайонах компании «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре прошли новогодние елки

24 декабря в микрорайонах «Панорама» и «Губернский», построенных группой компаний «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре, встретили Новый год

В компании отметили, что широкие гулянья устраиваются для жителей ежегодно, и эта традиция — еще одно проявление заботы застройщика о них.

На территории «Панорамы» и «Губернского» прошли праздничные елки с конкурсами для детей и взрослых, анимационной программой и хороводами. Жители состязались в новогоднем боулинге и снежном тире, а главным событием стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые приехали с вкусными подарками от «ЮгСтройИнвест».

«Новый год — самый долгожданный и любимый праздник для жителей нашей большой необъятной страны. Для нас стало традицией отмечать его вместе с жителями наших микрорайонов, — отметил заместитель генерального директора ГК "ЮгСтройИнвест" Андрей Анашкин. — Нам очень важно, чтобы на праздниках жители общались, становились большой и дружной семьей. От лица группы компаний «ЮгСтройИнвест» поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Я желаю всем здоровья, уюта и домашнего тепла».

В компании добавили, что в микрорайонах создана вся необходимая инфраструктура, чтобы и зимние каникулы стали для жителей активными. Спортсменов во дворах ждут футбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, беговые дорожки и крытые тренажерные залы, где можно заниматься в любую погоду. Большой популярностью в «Панораме» пользуется скейт-парк, а в «Губернском» — роллердром. Также в микрорайонах есть детские игровые комплексы, беседки для барбекю и аллеи для долгих прогулок.

По данным «ЮгСтройИнвест», грядущий Новый год в «Панораме» и «Губернском» встречает более 15 тыс. семей. Результаты работы компании отмечены большим количеством наград: «ЮгСтройИнвест» занимает 4-е место в рейтинге крупнейших застройщиков страны, является победителем премии «Лидер года», лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и имеет Золотой знак «Надежный застройщик России».