В парке Краснодара появится «вязаный street art»

Краснодарский край

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  • © Фото из аккаунта instagram.com/PARKIKRD

В парке им. 30-летия Победы в Краснодаре деревья украсят вязаными нарядами

Акция «Теплый парк» или «Вязаный street art» проходит 24 декабря в рамках новогоднего праздника «Чудеса да и не только у волшебной Елки». Деревья украсят рукодельницы из клуба «Кудесье», сообщили организаторы.

Также в рамках мероприятия — праздничный концерт, анимационная программа и конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки.

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