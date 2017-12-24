В парке Краснодара появится «вязаный street art»
В парке им. 30-летия Победы в Краснодаре деревья украсят вязаными нарядами
Акция «Теплый парк» или «Вязаный street art» проходит 24 декабря в рамках новогоднего праздника «Чудеса да и не только у волшебной Елки». Деревья украсят рукодельницы из клуба «Кудесье», сообщили организаторы.
Также в рамках мероприятия — праздничный концерт, анимационная программа и конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки.
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