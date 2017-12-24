Южная Осетия полностью осталась без света из-за непогоды

В результате сильного снегопада и ветра Южная Осетия осталась без электроснабжения

Обрыв ЛЭП произошел на югоосетинском участке, предположительно, в районе села Багиата. По словам гендиректора ГУП «Энергоресурс» Алана Габараева, перебои со светом в республике происходят уже два дня, но сейчас она полностью обесточена.

«Место обрыва линии электропередач пока не обнаружено, энергетики несмотря на непогоду продолжают искать обрыв, как только он будет найден, мы приступим к устранению аварии», — цитирует Габараева «Интерфакс».

Как передает ИА «Рес», энергоснабжение Южной Осетии не осуществляется с 23 декабря, авария произошла в 13:25.