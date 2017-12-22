В Сочи учредили знаки отличия за вклад в развитие города

Учреждены знаки отличия трех степеней «За вклад в развитие города Сочи» и «За безупречную службу городу Сочи»

Этими знаками будут награждать горожан, которые внесли выдающийся вклад в экономическое, социальное, духовное развитие города, сообщили в мэрии курорта. Кроме того, в числе заслуг жителей, претендующих на награды, могут быть укрепление межнационального согласия, миротворческая деятельность и развитие спорта.

На медали изображен герб Сочи и здание Морского вокзала. Знак «За безупречную службу городу Сочи» сделан в форме лаврового венка.

Награжденные знаками отличия первой степени будут получать ежемесячные денежные выплаты из городского бюджета.

Ежегодно планируется вручать не более 30 знаков отличия.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2016 года мэр Сочи Анатолий Пахомов вручил казакам знаки отличия за вклад в развитие города.