В Ростовской области журналиста обстреляли на кладбище

В Красном Сулине произошло нападение на журналиста

По данным информированного источника, журналист Вячеслав Прудников находился на городском кладбище вместе с сотрудником одной из управляющих компаний Красного Сулина. Около них остановилась машина, из нее вышел человек и начал оскорблять Прудникова. Они начали драться, после незнакомец достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в журналиста, сообщает «Интерфакс».

Прудников получил несколько ранений и обратился за медпомощью. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области подтвердили, что в отдел полиции и одно из медучреждений города поступала информация о том, что мужчина получил телесные повреждения, но не уточнили, при каких обстоятельствах. Прокуратура области начала проверку после сообщений об инциденте в местных СМИ.