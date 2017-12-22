Международный аэропорт Краснодар отмечает 85-летие

Международному аэропорту Краснодар 21 декабря исполнилось 85 лет

Он занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству обслуженных пассажиров. Каждый третий авиапассажир, направляющийся на Кубань, прибывает в краснодарский аэропорт. В последние 10 лет он входит в компанию «Базэл Аэро» Олега Дерипаски — один из трех крупнейших аэропортовых холдингов России.

Сейчас из Краснодара можно улететь по 56 направлениям, 26 из которых — международные, полеты выполняют 36 авиакомпаний. Пропускная способность аэровокзала составляет 1,4 тыс. пассажиров в час, а взлетно-посадочной полосы — до 20 взлетно-посадочных операций в час. В Международном аэропорту Краснодар работает 1 тыс. 383 сотрудника.

С этого лета краснодарский авиаузел может принимать более тяжелые и вместительные самолеты — это стало возможным после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Благодаря ее вводу в эксплуатацию, повысился уровень безопасности полетов, снизились метеоминимумы для самолетов, что означает сокращение задержек по погодным условиям.

«В последние три-четыре года в аэропорту Краснодара произошел ряд глобальных изменений. Модернизированы терминалы внутренних и международных линий, расширено количество услуг для пассажиров, открыт зал повышенного комфорта, внедрены онлайн-сервисы для пассажиров, — прокомментировал генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев. — Правильность выбранного курса на обновление подтверждают отраслевые награды и высокие оценки коллег, которые аэропорт получает регулярно. Следующий этап развития Международного аэропорта Краснодар — строительство нового терминала площадью более 50 тыс. квадратных метров. Это масштабный проект, предполагающий создание мультимодального комплекса, когда в одном месте сконцентрированы воздушный, автомобильный, железнодорожный транспорт. Аэропорт рассматривается как часть системы, способной обслуживать большой пассажиропоток и разгрузить от транспорта центральную часть города. В рамках проекта также обсуждается концепция создания “умного города”, предполагающая расположение административных зданий в отдельном кластере».