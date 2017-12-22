В Ростове-на-Дону в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека
В Ростове-на-Дону произошла авария, где погибли два человека
ДТП произошло в Первомайском районе города около 22:00. По предварительным данным, столкнулись автомобили Peugeot, маршрутный автобус без пассажиров, Chevrolet и ВАЗ. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли, сообщает «Интерфакс».
Информация по пострадавшим уточняется, полиция проводит проверку.
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