В Ростове-на-Дону в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростове-на-Дону произошла авария, где погибли два человека

ДТП произошло в Первомайском районе города около 22:00. По предварительным данным, столкнулись автомобили Peugeot, маршрутный автобус без пассажиров, Chevrolet и ВАЗ. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли, сообщает «Интерфакс».

Информация по пострадавшим уточняется, полиция проводит проверку.

ДТП Ростов-на-Дону
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