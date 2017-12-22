В Дагестане у районного суда произошла потасовка
В селении Маджалис Кайтагского района Дагестана 20 декабря произошла драка у районного суда
По словам очевидцев, в конфликте участвовали хранники главы Кайтагского района Алима Темирбулатова. В результате потасовки один человек пострадал — его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщает РИА «Дербент».
В МВД республики изданию не подтвердили факт драки, однако в распоряжении РИА «Дербент» оказались видео, свидетельствующие об обратном.
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