В Дагестане у районного суда произошла потасовка

В селении Маджалис Кайтагского района Дагестана 20 декабря произошла драка у районного суда

По словам очевидцев, в конфликте участвовали хранники главы Кайтагского района Алима Темирбулатова. В результате потасовки один человек пострадал — его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщает РИА «Дербент».

В МВД республики изданию не подтвердили факт драки, однако в распоряжении РИА «Дербент» оказались видео, свидетельствующие об обратном.