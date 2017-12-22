В Дагестане у районного суда произошла потасовка

Дагестан

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com

В селении Маджалис Кайтагского района Дагестана 20 декабря произошла драка у районного суда

По словам очевидцев, в конфликте участвовали хранники главы Кайтагского района Алима Темирбулатова. В результате потасовки один человек пострадал — его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщает РИА «Дербент».

В МВД республики изданию не подтвердили факт драки, однако в распоряжении РИА «Дербент» оказались видео, свидетельствующие об обратном.

Драки Полиция
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале