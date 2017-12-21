В Краснодарском музее им. Коваленко назначили нового директора

Директором Краснодарского художественного музея имени Коваленко стала Юлия Бондаренко

В пресс-службе министерства культуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что 12 декабря Бондаренко победила в конкурсе на замещение вакантной должности директора музея. Назначение состоится в течение месяца — к концу 2017 года.

По данным «Новой газеты Кубани», Юлия Бондаренко пишет стихи под псевдонимом Юлия Бонд. Она номинант двух ежегодных премий «Поэт года 2017» и «Наследие 2017» и автор сборника стихов «Петрикор». Юлия Бонд стала автором сценария и стихов, прозвучавших в спектакле «Тайная тетрадь». Его премьера прошла в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Краснодарской краевой научной библиотеке имени Пушкина.