В Краснодарском музее им. Коваленко назначили нового директора

Краснодарский край

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  • Юлия Бондаренко © Фото с личной страницы Юлии Бондаренко в фейсбуке, facebook.com/100014715466905
  • Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Елена Синеок. ЮГА.ру

Директором Краснодарского художественного музея имени Коваленко стала Юлия Бондаренко

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В пресс-службе министерства культуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что 12 декабря Бондаренко победила в конкурсе на замещение вакантной должности директора музея. Назначение состоится в течение месяца — к концу 2017 года.  

По данным «Новой газеты Кубани», Юлия Бондаренко пишет стихи под псевдонимом Юлия Бонд. Она номинант двух ежегодных премий «Поэт года 2017» и «Наследие 2017» и автор сборника стихов «Петрикор». Юлия Бонд стала автором сценария и стихов, прозвучавших в спектакле «Тайная тетрадь». Его премьера прошла в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Краснодарской краевой научной библиотеке имени Пушкина.

Как сообщали Юга.ру, предыдущий руководитель музея Вячеслав Саркисов уволился по собственному желанию в мае. Этому предшествовала статья в «Новой газете Кубани», в которой автор раскритиковал прошедшую в стенах музея закрытую вечеринку ANKLAV FASHION SHOW SS17 x Sobaka.ru, а также проведенный ребрендинг музея.

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