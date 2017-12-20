На Кубани в 2017 году создано около 9 тыс. мест в детсадах и школах

По данным властей Краснодарского края, к концу 2017 года в регионе появится более 5 тыс. мест в школах и более 3,5 тыс. мест в детсадах

Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова на краевом совещании, посвященном задачам в сфере образования и итогам текущего года социальной направленности.

Создание дополнительных школьных мест Минькова назвала одной из приоритетных задач в развитии отрасли образования, которые ставит губернатор Вениамин Кондратьев. Их по итогам года в крае появится более пяти тысяч: порядка трех тысяч — за счет строительства новых школ, еще две тысячи — благодаря капремонту зданий. Кроме того, в уходящем году отремонтировано 35 школьных спортзалов в 29 муниципалитетах, приобретено 199 автобусов для образовательных учреждений.

Что касается мероприятий по ликвидации очереди в детские сады, в 2017 году в крае, по словам Миньковой, создано 3,6 тыс. дополнительных дошкольных мест за счет появления пяти новых детских садов и пяти пристроек, а также реконструкции двух зданий. На 2018 год в госпрограммах края предусмотрено свыше 80 млн рублей на создание 240 мест в дошкольных учреждениях Кроме того, Минобрнауки РФ разрабатывает порядок предоставления регионам субсидии для создания дополнительных мест для детей до 3 лет — для строительства детсадов с ясельными группами.