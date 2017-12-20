Вернувшиеся из Сирии семьи боевиков будут проходить адаптацию в Ингушетии

Семьи боевиков, которые возвращаются в Ингушетию из Сирии, будут проходить через адаптационную комиссию

Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он назвал вопрос возвращения в Ингушетию семей боевиков очень сложным и требующим к себе комплексного подхода.

«Все знают, что жены бандитов после смерти одного террориста переходят к другому. Я не буду называть фамилии, но мы знаем двух женщин, которые были замужем за тремя бандитами. Первый был наш, а после его ликвидации они вышли замуж за иностранцев, у них родились дети. Теперь эти террористы уничтожены, а женщины со всеми детьми намереваются вернуться в Россию. Скажите, как с ними быть? Принять или отдать их судьбу в руки иракских, сирийских властей?» — цитирует Евкурова «Интерфакс».

Он отметил, что заявления с просьбой о возвращении могут подать в адаптационные комиссии родственники, которые остались в республике.

Евкуров напомнил, что все возвращающиеся, кроме детей, по законам РФ подлежат уголовному преследованию.

«Не важно, оказались ли они в Сирии по собственному желанию или их обманом привезли в эту страну — по закону выходит, что они умышленно уехали в зону боевых действий и сражались на стороне международной террористической организации, запрещенной в РФ. На этих людей заведены уголовные дела», — сказал Евкуров.

Ранее стало известно, что более 70 бывших боевиков и их пособников сдались властям Ингушетии. Раскаявшимся в содеянном молодым людям и их родственникам оказана помощь, в том числе и юридическая.

Напомним, спецкомиссия по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую деятельность, была создана в Ингушетии в 2011 году. За эти годы десятки боевиков были адаптированы к мирной жизни.