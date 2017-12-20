Клоп уничтожил больше половины урожая мандаринов в Абхазии

В 2017 году мраморный клоп уничтожил в Абхазии более 50% урожая мандаринов и более 70% урожая фундука

Об этом сообщил президент республики Рауль Хаджимба во время выступления с ежегодным посланием парламенту.

«Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука и в Абхазии», — цитирует Хаджимбу «Интерфакс».

По его словам, на приобретение химических препаратов для борьбы с вредителями из бюджета республики в 2017 году было выделено 8 млн рублей, а в 2018 году будет выделено еще 10 миллионов.