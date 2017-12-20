Клоп уничтожил больше половины урожая мандаринов в Абхазии

Абхазия, Вся Россия

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В 2017 году мраморный клоп уничтожил в Абхазии более 50% урожая мандаринов и более 70% урожая фундука

Об этом сообщил президент республики Рауль Хаджимба во время выступления с ежегодным посланием парламенту.

«Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука и в Абхазии», — цитирует Хаджимбу «Интерфакс».

По его словам, на приобретение химических препаратов для борьбы с вредителями из бюджета республики в 2017 году было выделено 8 млн рублей, а в 2018 году будет выделено еще 10 миллионов.

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Как сообщали Юга.ру, в ноябре стало известно, что за год ввоз абхазских мандаринов в Россию сократился более чем в 2,5 раза. Если в 2016 году в сезон ежесуточно границу пересекали 60-68 тонн мандаринов, то в 2017-м — около 25 тонн.

По данным на 20 декабря, из Абхазии в Россию вывезено около 4000 тонн мандаринов — вдвое меньше, чем было экспортировано за аналогичный период в прошлом году.

Сельское хозяйство
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