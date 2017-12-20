Краснодарский институт культуры принял участие во Всероссийской ассамблее иностранных студентов

Студенты Краснодарского государственного института культуры приняли участие во Всероссийской ассамблее иностранных студентов, которая прошла в Майкопе

Участниками мероприятия стали директор филиала Ассоциации иностранных студентов Краснодарского края Гайк Насоян, Ника Голуб и студент из Сирии Махмуд Альдабет. Всего на съезде собрались более 300 студентов из вузов Москвы, Казани, Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Майкопа, Краснодара и других городов.

Почетным гостем мероприятия стал президент Ассоциации иностранных студентов России Аду Яо Никэз.

В рамках ассамблеи прошла конференция, на которой участники поделились опытом работы с иностранными студентами в вузах. Студенты КГИК рассказали о мероприятиях, направленных на оказание помощи в социальной адаптации иностранных студентов, прибывших учиться в институт культуры.

Участники ассамблеи посетили фестиваль национальных культур, для них устроили экскурсии по Адыгее.