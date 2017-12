Краснодарская группа the Zverstvo участвует в проекте the Residents

Известный американский коллектив the Residents включил записанную краснодарцами песню в список финалистов. Лучшие песни войдут в альбом группы I Am a Resident

The Zverstvo участвует в новом проекте I Am a Resident авангардной американской группы the Residents. Из 197 музыкальных коллективов the Residents выбрали 50 претендентов на победу. Лучшие треки войдут в альбом, который выйдет весной 2018 года. Краснодарская группа оказалась единственным коллективом из России, попавшим в короткий список. Об этом сообщил гитарист the Zverstvo Иван Гололобов на своей странице в фейсбуке.

Сейчас на сайте проекта I Am a Resident идет голосование за победителя, которое продлится до 31 декабря. Чтобы отдать свой голос, в списке нужно найти трек Smelly Tongues группы the Zverstvo, нажать на кнопку Select и затем на Submit Ballot внизу страницы. Один пользователь может проголосовать несколько раз.