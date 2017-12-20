Краснодарская группа the Zverstvo участвует в проекте the Residents
Известный американский коллектив the Residents включил записанную краснодарцами песню в список финалистов. Лучшие песни войдут в альбом группы I Am a Resident
The Zverstvo участвует в новом проекте I Am a Resident авангардной американской группы the Residents. Из 197 музыкальных коллективов the Residents выбрали 50 претендентов на победу. Лучшие треки войдут в альбом, который выйдет весной 2018 года. Краснодарская группа оказалась единственным коллективом из России, попавшим в короткий список. Об этом сообщил гитарист the Zverstvo Иван Гололобов на своей странице в фейсбуке.
Сейчас на сайте проекта I Am a Resident идет голосование за победителя, которое продлится до 31 декабря. Чтобы отдать свой голос, в списке нужно найти трек Smelly Tongues группы the Zverstvo, нажать на кнопку Select и затем на Submit Ballot внизу страницы. Один пользователь может проголосовать несколько раз.
The Residents — американский авангардный музыкальный и изобразительный творческий коллектив, официально образованный в 1972 году (неофициально существовал с 1969 года). Группа выпустила около 60 альбомов, создала множество музыкальных фильмов и совершила несколько масштабных мировых турне.
The Zverstvo — музыкальный коллектив из Краснодара, образованный в 1993 году. Группа играет панк, джаз, индастриал. Музыканты известны не только в родном городе, но и за его пределами. Гастроли группы проходили в том числе в Великобритании.
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