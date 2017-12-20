В Новошахтинске при пожаре погиб ребенок. В отношении его матери возбудили дело

В Новошахтинске возбудили уголовное дело в отношении женщины, чей ребенок погиб при пожаре

По версии следствия, 15 декабря 25-летняя женщина оставила троих детей семи, пяти и трех лет дома без присмотра. Младший ребенок играл с зажигалкой, от чего загорелись вещи, а потом и весь дом. Мальчик скончался от острого отравления окисью углерода, двое других детей смогли самостоятельно выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.