В Новошахтинске при пожаре погиб ребенок. В отношении его матери возбудили дело

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новошахтинске возбудили уголовное дело в отношении женщины, чей ребенок погиб при пожаре

По версии следствия, 15 декабря 25-летняя женщина оставила троих детей семи, пяти и трех лет дома без присмотра. Младший ребенок играл с зажигалкой, от чего загорелись вещи, а потом и весь дом. Мальчик скончался от острого отравления окисью углерода, двое других детей смогли самостоятельно выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Дети Пожары Следственный комитет
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