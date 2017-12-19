В Новороссийске девушка погибла при столкновении автомобилей

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Новороссийске 19 декабря произошла авария, в которой погибла пассажирка легкового автомобиля

ДТП случилось около 21:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 20-летний водитель Lada на 1540-м км дороги выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ГАЗ, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель легковушки получил травмы, его 16-летняя пассажирка умерла. Проводится проверка.

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