Минобр признал КубГУ центром инновационного, технологического и социального развития региона

Министерство образования и науки РФ подвело итоги конкурса «Вузы как центры пространства развития инноваций»

Основные цели конкурса — обеспечить устойчивую конкурентоспособность на глобальном рынке высшего образования, науки и инноваций ведущих российских университетов, а также создать в субъектах страны университетские центры инновационного, технологического и социального развития регионов. Предполагается, что к 2025 году таких вузов должно быть не менее не менее 100 в 80 регионах РФ.

Минобрнауки России 14 декабря назвало 51 университет, который будет выполнять задачи по реализации программ развития. В число победителей, озвученных на Межвузовском форуме «Опорные университеты — драйверы развития регионов», вошел Кубанский государственный университет.

Всего для участия в конкурсе подал заявки 121 вуз из 63 субъектов страны. В Краснодарском крае КубГУ стал единственным университетом, получившим поддержку федерального ведомства.

«Устойчивое развитие КубГУ как ключевого субъекта инновационной деятельности в регионе предполагает прежде всего внутреннее развитие и постоянные системные изменения, определяющие его миссию, отражающую тренды регионального развития», — отметил ректор КубГУ Михаил Астапов.

Стратегическая цель программы — развитие КубГУ как крупнейшего в макрорегионе многопрофильного вуза предпринимательского типа. Он должен будет обеспечивать трансфер прорывных технологий в образовательную и научно-исследовательскую деятельность посредством коллаборации с передовыми предприятиями, инновационными структурами, академическими научными сообществами, ведущими отечественными университетами и зарубежными вузами-партнерами.