В морпорту Темрюка с рельсов сошли три цистерны с метанолом

В Темрюке 18 декабря произошла авария на железной дороге

В 21:50 поступило сообщение, что в морпорту во время маневровых работ с рельсов сошли три цистерны с метанолом. Никто не погиб и не пострадал, на железнодорожной ветке, где произошла авария, не ходят пассажирские поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате схода в одной из цистерн образовалась струйная течь, место происшествия оцеплено. В МЧС отметили, что авария не создала угрозы для жизни и здоровья жителей ближайших населенных пунктов. Движение на станции не прерывалось. К ликвидации последствий аварии привлекли 69 человек и 15 единиц техники.