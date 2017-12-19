В морпорту Темрюка с рельсов сошли три цистерны с метанолом

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Темрюке 18 декабря произошла авария на железной дороге

В 21:50 поступило сообщение, что в морпорту во время маневровых работ с рельсов сошли три цистерны с метанолом. Никто не погиб и не пострадал, на железнодорожной ветке, где произошла авария, не ходят пассажирские поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате схода в одной из цистерн образовалась струйная течь, место происшествия оцеплено. В МЧС отметили, что авария не создала угрозы для жизни и здоровья жителей ближайших населенных пунктов. Движение на станции не прерывалось. К ликвидации последствий аварии привлекли 69 человек и 15 единиц техники.

Железная дорога МЧС Темрюкский район
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