Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram
Пользователи мессенджера Telegram 18 декабря столкнулись с проблемами в его работе
Основатель сервиса Павел Дуров объяснил, что сбой произошел из-за значительного роста трафика.
«Из-за наблюдаемого в последнее время невероятного роста (трафика) примерно в 17 часов по Гринвичу (20:00 мск) сообщения доставлялись медленнее, чем обычно», — цитирует Дурова RT.
По его словам, команда мессенджера внесла некоторые изменения, 19 декабря «все должно быть хорошо».
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