Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram 18 декабря столкнулись с проблемами в его работе

Основатель сервиса Павел Дуров объяснил, что сбой произошел из-за значительного роста трафика.

«Из-за наблюдаемого в последнее время невероятного роста (трафика) примерно в 17 часов по Гринвичу (20:00 мск) сообщения доставлялись медленнее, чем обычно», — цитирует Дурова RT.

По его словам, команда мессенджера внесла некоторые изменения, 19 декабря «все должно быть хорошо».