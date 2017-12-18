Полпред в СКФО: Подготовка российских религиозных деятелей должна осуществляться в России

Качественная подготовка специалистов-теологов сможет эффективно препятствовать распространению псевдохристианских сект и исламского фундаментализма, заявил полпред президента в СКФО Олег Белавенцев

Квалификацию действующих религиозных деятелей обсуждали на заседании членов Совета ректоров вузов СКФО и представителей образовательных организаций Крыма, которое прошло в Пятигорске.

По словам Белавенцева, из 3,8 тыс. имамов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорском госуниверситете прошли обучение только 250 человек, а более 30% действующих имамов обучались за рубежом.

Полпред подчеркнул, что в России создана правовая, организационная и методическая база теологического образования, и подготовка теологов должна осуществляться в России в аккредитованных государством образовательных организациях.

«Подготовка специалистов-теологов является эффективным средством, препятствующим распространению псевдохристианских сект, исламского фундаментализма и других антигосударственных и антиобщественных идеологий. Помимо образовательной составляющей очень важно заниматься и воспитательной работой для формирования чувства патриотизма и гражданского самосознания», — цитирует Белавенцева «Интерфакс».

Он добавил, что перед религиозными организациями стоит задача уделять серьезное внимание вопросам образования, повышения квалификации действующих религиозных деятелей и подготовки новых кадров.

«В конечно счете наша духовная безопасность зависит от того, кто и как будет преподавать религиозно и мировоззренчески ориентированные предметы в образовательных учреждениях», — сказал Белавенцев.

По итогам заседания была принята резолюция с предложениями по новым механизмам взаимодействия государственных и религиозных образовательных организаций Крыма с образовательными организациями других российских регионов.