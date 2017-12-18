Прокуратура подала в суд на жену арестованного экс-главы минстроя Ставрополья

Прокуратура Ставропольского края обратилась в суд с иском в адрес супруги экс-министра строительства региона Игоря Васильева

Ведомство обнаружило покупку женщиной сберегательных сертификатов на сумму, значительно превышающую трехгодичный доход семьи.

«Прокуратура края в рамках полномочий, предоставленных законом о противодействии коррупции, инициировала обращение в суд с иском к супруге Васильева по поводу приобретенных ею сберегательных сертификатов на сумму, в несколько раз превышающую трехгодичный доход семьи», — цитирует NewsTracker источник в правоохранительных органах.

Как сообщали Юга.ру, сам Васильев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). 15 июля его поместили под домашний арест и отстранили от исполнения обязанностей на время следственных действий. Через месяц под следствие попали и его заместители Андрей Лазуткин и Ирина Коваленко. В ноябре Васильева заключили под стражу.

Ранее в минэкономразвития Ставрополья прошли обыски, связанные, по данным источников, с документами о закупках для краевого перинатального центра (площадкой для проведения таких торгов является министерство экономического развития региона).

Игоря Васильева назначили министром дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в ноябре 2013 года. В 2015 году министерство строительства и архитектуры Ставропольского края упразднили, а его функции передали краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта, после этого Васильев стал министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта края.