Устьлабинцы победили в окружном фестивале «Робофест-Юг»

Первое место в окружном робототехническом фестивале «Робофест-Юг» завоевали представители Усть-Лабинского района

Как сообщали Юга.ру, мероприятие прошло в Краснодаре и собрало около 500 участников — команды школьников из Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкии и Чечни. Они соревновались по шести конкурсным направлениям.

«У ребят из Усть-Лабинского района сразу три победы. Наш район был представлен командами из центров "Созвездие" и "Детство без границ". Итогом соревнований для устьлабинцев стали три диплома: команда "FTC-4" завоевала 1-е место в состязании FIRST FTC, команды "Лукоморье" и "Капитошки" награждены дипломами каждый в своей номинации за креативный подход», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

Окружной фестиваль юных техников прошел в Краснодаре уже в четвертый раз. Перед турниром в каждом регионе ЮФО прошли отборочные этапы. Лучшие представители от субъектов юга России в течение двух дней демонстрировали в Краснодаре свои разработки жюри.

«После подсчетов баллов и сведения всех результатов стали известны призеры конкурса. Безусловным лидером в разделе FIRST Tech Challenge (FTC) стал Усть-Лабинский район. Жюри фестиваля по достоинству оценило усилия, которые предприняла команда устьлабинцев в процессе технического проектирования и в ходе поиска творческих решений инженерных задач. Олег Ковалев, Руслан Кеян и Леонид Пономаренко прекрасно справились с задачей», — добавили в пресс-службе.

По итогам окружного турнира на следующий этап «Робофеста» в Москву в марте 2018 года отправятся команды, занявшие первые, вторые и третьи места — помимо Усть-Лабинска, из Краснодара, Новороссийска, Каневского, Ленинградского и Кущевского районов края, а также Калмыкии.