Власти Краснодара пообещали оперативно вернуть свет в дома жителей поселка «Виктория»

Подача электроэнергии в дома дачного товарищества «Виктория» в Краснодаре, где сгорели две трансформаторные подстанции, возобновится вечером 18 декабря, заявили в пресс-службе городской администрации

На пострадавшие подстанции направлены три дизель-генератора на 500 и 300 кВт, выделенные при поддержке Пашковской сельской администрации и застройщика. Во время проведения восстановительных работ подача электричества будет осуществляться по временной схеме.

«Планируется, что электричество поступит жителям "Виктории" сегодня к 22:00», — сказал глава Пашковской сельской администрации Дмитрий Козлов.

Сейчас на месте пожар работают представители сельской администрации и управляющей компании поселка. Ремонтно-восстановительные работы на обеих подстанциях планируется полностью завершить 20 декабря.

Как сообщали Юга.ру, накануне вечером в поселке Виктория сгорели две трансформаторные подстанции, в результате чего дома остались без электричества, а отапливаются они электрокотлами.

18 декабря жители поселка перекрывали федеральную трассу Р251 Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Они требовали от застройщика проведения газификации, налаживания водо- и электроснабжения и обустройства дорог.