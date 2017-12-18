В Сочи произошел пожар в гостинице

Краснодарский край

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  • © Фото из аккаунта instagram.com/chp_sochi
  • © Фото из аккаунта instagram.com/chp_sochi

В Адлерском районе Сочи днем 18 декабря горела трехэтажная частная гостиница

Сообщение о возгорании в трехэтажном жилом доме на улице Ленина поступило в МЧС в 15:59.

Предварительная площадь возгорания составила 300 кв. метров. В тушении пожара задействовали 25 человек и 8 единиц техники, от МЧС — 11 человек и 4 единицы техники.

Эвакуированы 15 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

МЧС Пожары Сочи
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