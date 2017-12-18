Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей дала рекомендации россиянам, как выбрать аниматоров на новогоднюю ночь

В первую очередь рекомендуется изучить рынок услуг аниматоров: спросить совета у знакомых, прочесть отзывы в интернете, посмотреть видео агентства с аналогичных мероприятий, сравнить цены и программы агентств.

Договор об оказании услуг заключается с агентством или другим лицом в письменной форме в двух экземплярах. Перед подписанием нужно ознакомиться с условиями и предметом договора, уточнить сроки исполнения, стоимость услуг и ответственность за неисполнение обязательств.

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Если исполнение условий оказалось невозможным по вине заказчика, исполнитель должен получить деньги в полном объеме за исключением случаев, когда это не предусмотрено законом или не прописано в договоре.

В Роспотребнадзоре напомнили о деятельности мошенников, которые берут предоплату и не приходят в назначенное время, или о недобросовестных аниматорах, которые могут совершить кражу. Чтобы не стать жертвой преступников, рекомендуется перед подписанием договора узнать об опыте работы аниматоров и просмотреть отзывы их клиентов.

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В случае неисполнения договора следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора, говорится на сайте ведомства.

Как сообщали Юга.ру, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации клиентам барбершопов и рассказал об опасности маникюрных и педикюрных салонов.

Дед Мороз Новый год Роспотребназдор

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