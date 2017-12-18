В Карачаево-Черкесии ликвидировали пятерых боевиков

В Карачаево-Черкесии во время контртеррористической операции ликвидировали боевиков

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что нейтрализованы пятеро бандитов, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 16 декабря ввели режим контртеррористической операции, силовики ликвидировали нескольких боевиков. Один из них оказался бывшим депутатом.