В Карачаево-Черкесии ликвидировали пятерых боевиков
В Карачаево-Черкесии во время контртеррористической операции ликвидировали боевиков
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что нейтрализованы пятеро бандитов, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 16 декабря ввели режим контртеррористической операции, силовики ликвидировали нескольких боевиков. Один из них оказался бывшим депутатом.
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