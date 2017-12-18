В Карачаево-Черкесии ликвидировали пятерых боевиков

Карачаево-Черкесия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Карачаево-Черкесии во время контртеррористической операции ликвидировали боевиков

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что нейтрализованы пятеро бандитов, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 16 декабря ввели режим контртеррористической операции, силовики ликвидировали нескольких боевиков. Один из них оказался бывшим депутатом.

Антитеррор
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале