В Тихорецке поезд насмерть сбил мужчину

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае на 4-м км станции Тихорецкая СКЖД мужчина попал под поезд и получил смертельные травмы

По версии следствия, 14 декабря в 23:30 в Тихорецке 53-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В это время к нему приближался грузовой поезд. Машинист заметил человека, подал световые и звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В результате полученных травм мужчина скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили машинистов поезда, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Поезда Следственный комитет Тихорецкий район
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале