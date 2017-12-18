В Тихорецке поезд насмерть сбил мужчину

В Краснодарском крае на 4-м км станции Тихорецкая СКЖД мужчина попал под поезд и получил смертельные травмы

По версии следствия, 14 декабря в 23:30 в Тихорецке 53-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В это время к нему приближался грузовой поезд. Машинист заметил человека, подал световые и звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В результате полученных травм мужчина скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили машинистов поезда, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.