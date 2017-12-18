В Чечне при пожаре в жилом доме погибли двое детей

В Чечне начали доследственную проверку после смерти двух детей во время пожара

По предварительным данным, 17 декабря в 16:00 в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района загорелся жилой дом. В доме находились трое мальчиков в возрасте года, двух и четырех лет, родители были заняты по хозяйству во дворе. После начавшегося пожара успели спасти только старшего ребенка, его госпитализировали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Чечне.

Дом не был газифицирован, проводится пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.