В Ростове-на-Дону сгорели временные здания храма и воскресной школы

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В парке Собино в Ростове-на-Дону 16 декабря сгорели временные здания храма в честь Донской иконы Божией Матери и приходской воскресной школы

В пресс-службе местной епархии рассказали, что оба здания — временные вагончики, обустроенные прихожанами, по инициативе которых появился приход. По данным епархии, это была единственная благоустроенная территория в парке Собино. Ранее в интернете в адрес храма поступали угрозы захвата территории и спила деревьев, поэтому в епархии считают, что основная версия пожара — поджог, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский сказал, что уверен, что именно интернет-провокаторы несут ответственность за «высокий градус социальной ненависти и вражды, который довел до поджога и погрома».

Пожары Православие Ростов-на-Дону
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