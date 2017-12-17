Уроженцы Дагестана и Ингушетии арестованы по подозрению в подготовке теракта в Петербурге

Дагестан, Ингушетия, Вся Россия

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  • © Фото с сайта commons.wikimedia.org

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал троих подозреваемых, которые могут быть причастны к подготовке теракта в Казанском соборе

Сотрудники Центра «Э» 14 декабря в Центральном и Кировском районах Санкт-Петербурга задержали уроженцев Дагестана и Ингушетии, а также гражданина Таджикистана, подозреваемых по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов).

Суд вынес постановления об их заключении под стражу сроком на один месяц, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В суде подозреваемые не признали свою вину и заявили, что оружие им подкинули силовики.

Ранее сообщалось о задержании семи человек, которые готовили теракты в Казанском соборе и местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге, передают «Кавказ.Реалии».

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