В массовом ДТП в центре Ростова пострадали четыре человека

В центре Ростова-на-Дону 17 декабря столкнулись четыре автомобиля

По предварительным данным, около 1:05 22-летний водитель Mercedes ехал по Большой Садовой и в районе дома № 77 на перекрестке с улицей Соколова проигнорировал красный сигнал светофора. В итоге Mercedes врезался в Ford Fiesta с 34-летним мужчиной за рулем. От удара из Ford вылетел мотор, машину откинуло на BMW, а потом на Hyundai Solaris.

Четыре человека получили травмы. Водителям и пассажирам Hyundai и Ford потребовалась помощь медиков, передает 161.ru.

По факту происшествия проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.