Житель Ростова-на-Дону частично выиграл суд против «Макдоналдс» за пролитый кофе

Тверской суд Москвы в пятницу частично удовлетворил иск ростовчанина против компании «Макдоналдс»

Адвокат истца Петр Домбровицкий рассказал, что с компании взыскали 50 тыс. рублей. По его словам, в части компенсации морального вреда суд отказал, потому что истец не предоставил квитанции о ремонте машины, сообщает РИА «Новости».

«В целом мы довольны решением», — заявил адвокат.

Он отметил, что решение суда в части размера компенсации будет обжаловано.

Как сообщали Юга.ру, житель Ростова-на-Дону Николай Шестаков потребовал компенсацию после того, как сотрудник ресторана пролил на него стакан горячего кофе. Он просил 43 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба и 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации