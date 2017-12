Глава МЧС вручил Кадырову генеральский кортик

Дорогие друзья! В Москве у меня состоялась встреча с @mchs112 министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. Мы обсудили вопросы развития пожарно-спасательной службы и обеспечения защиты граждан от последствий ЧС на территории Чеченской Республики. Я выразил благодарность министру за помощь в улучшении материально-технической базы и кадрового потенциала ГУ МЧС РФ ЧР. В этом году в ЧР поступило 8 пожарных автомобилей, 2 единицы аварийно-спасательной техники и 2 квадроцикла. Владимир Андреевич высоко оценил деятельность аварийно-спасательных служб нашей республики. Он подчеркнул, что в Чечне сформирован мощный Центр управления в кризисных ситуациях, работает и постоянно развивается пожарно-спасательный гарнизон, имеется новая техника, экипировка и оснащение. Также министр назвал сотрудников регионального МЧС профессионалами своего дела. Он также поблагодарил меня за вклад в развитие системы обеспечения защиты населения от ЧС и вручил генеральский кортик за плодотворное сотрудничество в деле реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС природно-техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах. Я искренне поздравил министра и всех сотрудников МЧС РФ с предстоящим праздником - Днём спасателя Российской Федерации! #Кадыров #Россия #Чечня #МЧС #Пучков

