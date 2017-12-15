Глава МЧС вручил Кадырову генеральский кортик

В Москве руководитель МЧС Владимир Пучков встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

О встрече рассказал сам Кадыров. Они обсудили вопросы развития пожарно-спасательной службы и обеспечения защиты граждан от последствий ЧС в Чечне. Также Пучков вручил Кадырову генеральский кортик за «плодотворное сотрудничество в деле реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС природно-техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах», написал Кадыров в своем инстаграме.