Адвокаты обжаловали арест бывшего полпреда губернатора Ставрополья

В Ленинский районный суд Ставрополя поступило три жалобы от адвокатов бывшего полномочного представителя губернатора Ставропольского края Андрея Уткина

В суде сообщили, что во всех жалобах есть просьба об отмене постановления суда об избрании Уткину меры пресечения в виде ареста. Жалобы передадут в Ставропольский краевой суд для рассмотрения, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Уткин проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий. В начале декабря его заключили под стражу.