Адвокаты обжаловали арест бывшего полпреда губернатора Ставрополья

Ставропольский край

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  • © Фото Юга.ру

В Ленинский районный суд Ставрополя поступило три жалобы от адвокатов бывшего полномочного представителя губернатора Ставропольского края Андрея Уткина

В суде сообщили, что во всех жалобах есть просьба об отмене постановления суда об избрании Уткину меры пресечения в виде ареста. Жалобы передадут в Ставропольский краевой суд для рассмотрения, сообщает «Интерфакс».  

Как сообщали Юга.ру, Уткин проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий. В начале декабря его заключили под стражу. 

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