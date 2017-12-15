Экс-глава донской Госавтоинспекции осужден за принуждение подчиненных ремонтировать здание МВД за их деньги

Суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор экс-начальнику УГИБДД Ростовской области Сергею Моргачеву, обвиняемому в превышении полномочий

Как сообщали ЮГА.ру, уголовное дело против Моргачева возбудили в 2015 году после того, как в интернете появилось видео «Откровение сотрудника ГИБДД Ростовской области». Анонимный сотрудник рассказал, что за счет средств сотрудников он произвел внутреннюю отделку здания регионального ГИБДД, во внутреннем дворе здания появились клумбы с цветами, газоны, деревья, система полива и автостоянка. Моргачев вину отрицал.

«Судом установлено, что Моргачев в апреле-мае 2015 года из ложно понятых интересов службы дал незаконное распоряжение своим подчиненным сотрудникам отремонтировать за счет личных средств два гостиничных помещения в административном здании УГИБДД Ростовской области по ул. Доватора, приобрести мебель, предметы интерьера и бытовую технику», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В результате сотрудники, опасаясь увольнения, оплатили работы по ремонту на сумму более 3 млн рублей.

Приговором суда Моргачев признан виновным и осужден к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.



