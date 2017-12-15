Под Нальчиком силовики вступили в перестрелку с бандитами

В Урванском районе Кабардино-Балкарии завязалась перестрелка между силовиками и бандитами, открывшими по ним огонь

По предварительным данным, правоохранители попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань. Находившиеся внутри злоумышленники открыли по ним огонь. В настоящее время идет перестрелка.

Количество нападавших неизвестно. Данных о потерях среди правоохранителей нет, передает РИА Новости.

С 18:10 15 декабря на части территории Урванского района действует режим контртеррористической операции (КТО). В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений, сообщает ТАСС.