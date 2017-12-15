На Дону дочь вышла замуж за отца, чтобы получить пенсию по потере кормильца

Прокуратура города Зверево в Ростовской области расторгла фиктивный брак между родственниками

Прокуратура провела проверку исполнения семейного законодательства и установила, что 1 декабря 2015 года отдел ЗАГС города Зверево заключил брак между дочерью и отцом. Отмечается, что при подаче заявления жениху и невесте разъяснили, что по статье 14 Семейного кодекса РФ брак между близкими родственниками не допускается.

По данным прокуратуры, брак был заключен для того, чтобы дочь получила пенсию по потере кормильца. Проводится проверка, которая выяснит, были ли в действиях женщины признаки преступления по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Красносулинский районный суд Ростовской области признал брак фиктивным, передает пресс-служба Ростовской области.