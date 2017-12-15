В Ставрополе судья просила за прием на работу в суд 12 млн рублей

В Ставрополе вынесут приговор судье Ленинского районного суда города, ее обвинили в покушении на мошенничество

По версии следствия, в мае 2015 года мужчина рассказал своей знакомой, что хочет стать судьей в Ставропольском крае. Та сказала, что у нее есть знакомая судья Ленинского районного суда Ставрополя и она может поинтересоваться порядком сдачи документов для трудоустройства в судебные органы. В июле 2015 года женщина встретилась с судьей, и та ей солгала, что может оказать содействие в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи в Ставрополе, если тот передаст ей 12 млн рублей. После этой встречи мужчина обратился в правоохранительные органы.

«Впоследствии женщина, действовавшая в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, встретилась с судьей и отдала ей бумажный пакет с деньгами в сумме 10 тыс. рублей и муляж денег на сумму 9 млн 990 тыс. рублей. Сразу после получения денежных средств обвиняемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело направили в суд.